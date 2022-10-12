Легионер клуба РПЛ рассказал об отношении к русским

Защитник «Динамо» Эли Даса заявил, что считает русских прекрасным народом

Защитник «Динамо» и сборной Израиля по футболу Эли Даса рассказал об отношении к русским. Его слова приводит Sport24.

«Русские — прекрасный народ. Мне очень нравится, что в такой большой стране собрано множество вер и культур — это действительно здорово!» — заявил легионер. Он добавил, что планирует выучить русский язык. Спортсмен считает, что у него не возникнет с этим проблем, потому что в Израиле много русскоговорящих людей.

Ранее бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о желании получить российское гражданство. «Это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли», — заявил футболист, добавив, что это может помочь клубу получить дополнительное место еще для одного иностранца.

Даса пополнил состав «Динамо» в сентябре 2022-го. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года с опцией продления еще на один сезон. В составе бело-голубых он провел пять матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями.