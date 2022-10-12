Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о перенесенной умершим депутатом Госдумы болезни

Депутат Госдумы Селезнев: умерший депутат Петрунин недавно переболел COVID-19

Фото: Государственная Дума / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что умерший депутат Госдумы Николай Петрунин не так давно переболел COVID-19.

Утром 12 октября стало известно, что умер депутат Госдумы Николай Петрунин. С 2016 года он представлял в Думе Тульскую область. В палате уточнили, что депутат скончался после тяжелой болезни.

«По предварительным данным, насколько мы понимаем, это последствия COVID-19, перенесенного им не так давно, осенью. Мы относимся к разным фракциям. Я отношусь к ЛДПР, мой уважаемый коллега, который ушел от нас, к "Единой России", поэтому "Единая Россия" будет решать, как и что дальше [будет с его мандатом]», — сообщил Селезнев.

В декабре 2021 года после тяжелой и продолжительной болезни скончался координатор Федерального политкомитета «Яблока», депутат Госдумы второго созыва Борис Мисник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о «новой волне» мобилизации в России
Соболь оштрафована на десять тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
Премьеру «Дюны 2» вновь перенесли
Строители бункеров рассказали о спросе в России
В Госдуме нашли объяснение высокой смертности мобилизованных в Елани
Россиянам рассказали о признаках и опасных последствиях гастрита
Стало известно о перенесенной умершим депутатом Госдумы болезни
На Кавказе автомобиль с туристами упал со смотровой площадки
В российском регионе ребенок выстрелил в голову 12-летнему брату
В Армении отреагировали на расследование ФСБ о взрыве на Крымском мосту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.