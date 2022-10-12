Стало известно о массовых отказах в выдаче финских виз россиянам

TourDom: россияне пожаловались на массовые отказы консульств Финляндии в выдаче виз

Российские путешественники пожаловались на участившиеся случаи отказов в выдаче шенгенских виз консульствами Финляндии. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на подписчиков Telegram-канала «Финляндия на выходные».

Так, стало известно, что многие туристы, подававшие на получение финской визы задолго до решения правительства республики о запрете въезда для россиян, из-за искусственного замедления процесса не успели получить шенген. Именно на решение правительства ссылаются представители дипмиссии, объясняя свое нежелание рассматривать документы.

Сейчас соотечественникам массово начали приходить отказы в выдаче въездных документов без рассмотрения заявлений. При этом путешественникам не возвращается сумма за оказание консульских услуг и сервисный сбор визового центра. «Минус 60 тысяч рублей ни за что! Мы очень расстроены. Подавали 12 сентября всей семьей, четыре паспорта. Получили отказ. Раньше у всех, кроме младшего ребенка, были финские двухлетние мультивизы», — высказалась туристка из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что подавший на финскую визу россиянин получил в конверте мятый паспорт — визовый центр не предоставил ему других документов или уведомлений об отказе. Сотрудники консульства, до которых удалось дозвониться только на следующий день, заявили, что необычный способ ответа следует «воспринимать как отказ».

