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Генпрокурор России рассказал о важности контактов военнослужащих и военкоматов

Генпрокурор России Краснов заявил об отсутствии подхода к формированию баз с призывниками
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил об отсутствии подхода к формированию баз с подлежащими мобилизации. Он подчеркнул важность предоставления военнослужащими актуальных сведений в военкоматы. Его слова в среду, 12 октября, цитирует РИА Новости.

«Многих неурядиц при частичной мобилизации можно было избежать, если бы состоящие в запасе, как и положено по закону, предоставляли в военные комиссариаты актуальные данные о себе», — рассказал он.

Он добавил, что сотрудники прокуратуры вошли в комиссии по мобилизации. Также во всех прокуратурах созданы горячие линии для контакта с мобилизованными, их родственниками и другими гражданами.

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Кроме того, Краснов рассказал, что, если россиянин получил повестку по ошибке, ему следует прийти в военкомат «с документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации». В спорных ситуациях он порекомендовал обращаться к территориальным или военным прокурорам.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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Елизавета Новикова
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