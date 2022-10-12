Раскрыта динамика размера ежемесячного платежа по ипотеке

«РегБлок»: размер платежа по ипотеке за два года увеличился на 45-75 процентов

С 2020 года средний размер ежемесячного платежа по ипотеке вырос на 45-75 процентов. Информацию о его динамике раскрыла главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян, пишут «Известия».

По словам эксперта, на 45 процентов за два года увеличился размер ипотечного платежа на вторичном рынке, где численность населения составляет менее миллиона человек. На 75 процентов подскочил показатель для городов-миллионников и в основном для объектов на первичном рынке. Авакимян убеждена, что прирост размера платежа на 90 процентов определило увеличение цен на жилье из-за льготных программ и значительного подорожания стройматериалов.

Согласно данным руководителя центра новостроек компании «Этажи» Сергея Зайцева, в начале 2020 года при приобретении в ипотеку на 20 лет новой квартиры площадью в 35 квадратных метров по средней ставке в 8,4 процента с первоначальным взносом в 20 процентов ежемесячный платеж составлял приблизительно 15,6 тысячи рублей. Примерно столько же денег в месяц россияне тратили на оплату ипотеки на «вторичку» с процентной ставкой в 9,2 процента.

В 2022 году ипотечнику, купившему квартиру такого же метража, с тем же первоначальным взносом и тем же сроком выплаты, но с процентной ставкой в 6,53 процента необходимо отдавать по 20,6 тысячи рублей в месяц. Для вторичного рынка со ставкой в 10,2 процента размер ежемесячного платежа составляет 25,4 тысячи рублей. Зайцев добавил, что для рынка новостроек относительно января 2020-го показатель повысился примерно на 32 процента, а для «вторички» — на 68 процентов.

В октябре аналитики Est-a-Tet пришли к выводу, что доля ипотечных сделок на первичном рынке Москвы достигла максимума за всю историю наблюдения. По их данным, в старых границах города на ипотечные сделки пришлось 78,2 процента от общего объема, в Новой Москве — 81,8 процента, в Московской области — 86,5 процента.