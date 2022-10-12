Глава Международной ассоциации бокса обратился к МОК из-за россиян

Глава Международной ассоциации бокса Кремлев призвал МОК допустить россиян до турниров

Президент Международной ассоциации бокса (IBA), россиянин Умар Кремлев обратился с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. Его слова приводятся на сайте IBA.

«Исключение спортсменов по национальному признаку противоречит принципам олимпийского движения, оно наносит ущерб всем видам спорта. Я призываю МОК открыть окно для спортсменов», — заявил Кремлев. Глава ассоциации посчитал, что спортивный мир блокируется политиками и теряет свою автономию.

5 октября стало известно, что IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсмены будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

25 сентября в Ереване состоялся внеочередной конгресс IBA, на котором национальные федерации проголосовали против необходимости проведения президентских выборов. Россиянин Кремлев остался на своем посту на четыре года.