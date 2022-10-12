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Кремль опроверг разговор Путина и Маска до публикации бизнесмена об Украине

Песков заявил, что Маск не говорил с Путиным до его публикации «плана по Украине»
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: Aly Song / Reuters

Президент России Владимир Путин не говорил с американским миллиардером и основателем компании SpaceX Илоном Маском перед публикацией бизнесменом «плана по Украине». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет, это неправда», — сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув, что до этого Путин общался с Маском полтора года назад по телефону.

11 октября издание Vice писало, что Маск поговорил по телефону с Путиным перед публикацией «плана по достижению мира на Украине», который подразумевал проведение нового референдума под эгидой ООН и признание Крыма российской территорией.

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Сам предприниматель опроверг эту информацию, подчеркнув, что он говорил с российским президентом один раз в жизни около 18 месяцев назад о космосе. В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Маск, говоря об урегулировании на Украине, не является представителем властей США.

4 октября Маск в соцсетях опубликовал пост, в котором назвал четыре пункта, выполнение которых может привести к урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, необходимо повторное проведение референдумов на территориях, вошедших в состав России, под наблюдением ООН. Также миллиардер заявил, что Крым должен быть закреплен в качестве субъекта России «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а Украине нужно предоставить нейтральный статус.

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Анастасия Шейкина
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