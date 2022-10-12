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15:17, 12 октября 2022Россия

Отправившегося на фронт российского депутата заметили в Петербурге

Отправившегося в Донбасс депутата Госдумы Милонова заметили на улице Санкт-Петербурга

Фото: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который отправился на фронт в качестве добровольца, был замечен на улице Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram издания «Фонтанка».

Милонова увидели на Рижском проспекте в военкомате Адмиралтейского и Кировского районов. По словам депутата, он специально приехал в российский город, чтобы написать заявление добровольца. «Я являюсь военнослужащим народной милиции ДНР, но в связи с воссоединением ДНР и Российской Федерации теперь это не отдельная структура. В соответствии с законом, чтобы не нарушать мой статус депутата я написал заявление добровольца в военкомате по месту прописки», — объяснил парламентарий.

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30 сентября уехавшего на фронт депутата Милонова заметили в Кремле. Указывается, что он спешно прошел мимо камер. Позже парламентарий заявил, что смог приехать на выступление президента России Владимира Путина в Кремле, потому что он доброволец, а не кадровый военный.

25 сентября Милонов рассказал, что принимает участие в боевых действиях. Его мобилизовали в артиллерийскую противотанковую батарею под Горловку, он получил позывной Густав. По званию депутат — младший сержант, служит старшим наводчиком на 100-миллиметровой противотанковой пушке МТ-12. Милонов хвастался, что ему удалось уничтожить реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» в Донбассе.

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Варвара Кошечкина
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