В Кремле нашли подтверждение участия НАТО в конфликте на стороне Украины

Песков назвал слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в конфликте на стороне Киева

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России на Украине станет поражением Североатлантического альянса, можно считать подтверждением участия альянса в конфликте на стороне Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Отвечая на дополнительный вопрос о том, будет ли Москва что-то в связи с этим предпринимать, представитель Кремля подчеркнул, что Россия уже «предпринимает начиная с 24 февраля».

Заявление Столтенберга о том, что возможная победа России на Украине станет поражением для Североатлантического альянса прозвучало 11 октября. При этом он подчеркнул, что НАТО не является частью конфликта, однако его поддержка играет в столкновении «ключевую роль».

5 октября Столтенберг пообещал Владимиру Зеленскому, что альянс продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».