Власти российского региона рассказали о повреждениях после обстрела

Власти Белгорода заявили о незначительных повреждениях в городе после обстрела

В Белгороде заметили незначительные повреждения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперштабе правительства Белгородской области, пишет Telegram-канал РБК.

По данным властей, на улице Красноармейской у легковой машины выбило стекло, на улице Буханова оказались повреждены электропровода. На еще шести улицах нашли обломки и осколки около домов и на дорогах.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате обстрела ВСУ нет.

12 октября жители Белгородской области на границе с Украиной заметили работу системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам очевидцев, звуки системы ПВО были слышны в Белгороде и его пригородах.

По данным Telegram-канала Mash, за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 ракет, которые не достигли цели и были сбиты российскими системами ПВО.