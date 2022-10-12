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19:02, 12 октября 2022Россия

Власти российского региона рассказали о повреждениях после обстрела

Власти Белгорода заявили о незначительных повреждениях в городе после обстрела
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Полина Никольская / Reuters

В Белгороде заметили незначительные повреждения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперштабе правительства Белгородской области, пишет Telegram-канал РБК.

По данным властей, на улице Красноармейской у легковой машины выбило стекло, на улице Буханова оказались повреждены электропровода. На еще шести улицах нашли обломки и осколки около домов и на дорогах.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате обстрела ВСУ нет.

12 октября жители Белгородской области на границе с Украиной заметили работу системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам очевидцев, звуки системы ПВО были слышны в Белгороде и его пригородах.

По данным Telegram-канала Mash, за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 ракет, которые не достигли цели и были сбиты российскими системами ПВО.

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Никита Абрамов
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