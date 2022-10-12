Кремль выразил надежду о привлечении западными странами Киева к ответственности

Песков заявил о надежде, что Запад привлечет Киев к ответственности за преступления

Москва надеется, что западные страны оставят попытки привлечения России к ответственности и начнут делать это в отношении украинских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Там есть постоянные устремления кого-то привлечь к ответственности. Всем хотелось бы надеяться, что рано или поздно они захотят привлечь к ответственности киевский режим за те преступления, которые тот постоянно совершает», — сказал представитель Кремля, комментируя призывы «Большой семерки» (G7) о привлечении России к ответу за ракетные удары по Украине.

Ранее лидеры стран G7 заявили во время саммита, что продолжат оказывать военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине и координировать усилия по выполнению военных поставок по запросам киевских властей.

В свою очередь, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель признал, что НАТО не смогла выполнить некоторые из своих обещаний перед Россией.