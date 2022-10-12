Овечкин оценил участие в восемнадцатом сезоне НХЛ в карьере

Хоккеист Овечкин заявил, что не может поверить в участие в восемнадцатом сезоне НХЛ

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил участие в восемнадцатом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в карьере. Его слова приводятся на сайте лиги.

«Я до сих пор не могу в это поверить. Время летит», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что его команда постарается набирать очки в каждом матче, и назвал целью «Вашингтона» выход в плей-офф Кубка Стэнли.

23 сентября Овечкин заявил, что не собирается брать на себя роль наставника для молодых игроков «Вашингтона». Он обратил внимание на то, что его контракт действует еще два года, и карьеру он хотел бы завершить на высокой ноте.

Овечкин перешел в «Вашингтон» в 2005 году. В составе клуба он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю.