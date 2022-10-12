Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Металлург Мг
4:1
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
0:0
2-й период
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Наполи
2:0
1-й тайм
live
Аякс
Лига чемпионов|Группа A. 4-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
Порту
Лига чемпионов|Группа B. 4-й тур
Спортинг
Сегодня
22:00 (Мск)
Марсель
Лига чемпионов|Группа D. 4-й тур
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Группа C. 4-й тур
20:02, 12 октября 2022Спорт

Овечкин оценил участие в восемнадцатом сезоне НХЛ в карьере

Хоккеист Овечкин заявил, что не может поверить в участие в восемнадцатом сезоне НХЛ
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил участие в восемнадцатом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в карьере. Его слова приводятся на сайте лиги.

«Я до сих пор не могу в это поверить. Время летит», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что его команда постарается набирать очки в каждом матче, и назвал целью «Вашингтона» выход в плей-офф Кубка Стэнли.

23 сентября Овечкин заявил, что не собирается брать на себя роль наставника для молодых игроков «Вашингтона». Он обратил внимание на то, что его контракт действует еще два года, и карьеру он хотел бы завершить на высокой ноте.

Овечкин перешел в «Вашингтон» в 2005 году. В составе клуба он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Рыбаки поймали самую большую рыбу в истории Уэльса
Прижимавшийся к попутчице весь перелет пассажир самолета был обруган в сети
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.