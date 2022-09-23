Овечкин высказался о своем будущем в НХЛ

Александр Овечкин заявил, что не собирается быть наставником молодых игроков «Вашингтона»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о своем будущем в команде. Его слова приводит официальный сайт клуба.

36-летний Овечкин заявил, что не собирается брать на себя роль наставника для молодых игроков «Вашингтона». «Пока нет, у меня еще несколько лет по контракту. Я всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру на высокой ноте. Все-таки осталось четыре года, это много», — сказал нападающий.

30 июля Овечкин оценил свои шансы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки фразой «поживем — увидим». «Когда переходил на пятое, четвертое места, он звонил, говорил: "Давай, работай. Я твой главный болельщик"», — рассказал хоккеист.

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).