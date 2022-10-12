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16:49, 12 октября 2022Среда обитания

Раскрыты перспективы подорожания проезда по платным дорогам

«Автодор»: повышение стоимости проезда в первую очередь коснется новых участков дорог

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Повышение стоимости проезда в первую очередь коснется новых участков, а не всех платных дорог в России. Такие перспективы подорожания проезда раскрыл замглавы правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов госкомпании «Автодор» Константин Макиев. Об этом сообщают РИА Новости.

С предложением увеличить стоимость проезда в начале октября выступил Минтранс. По словам Макиева, изменение стоимости не будет сильно ощутимым для пользователей. «Это постановление лишь дает право, а не обязанность на увеличение. И касаться оно в первую очередь будет новых участков», — отметил замглавы правления компании.

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Макиев также подчеркнул, что планку по тарифам, которая действует на данный момент, утвердили в 2016 году, однако с того момента дорожная сеть компании увеличилась более чем до 1,9 тысячи километров. Нынешнее повышение тарифов объяснили увеличением себестоимости строительства.

Во время разговора Макиев также назвал стоимость проезда по трассе М-12, которая к 2023 году свяжет Москву и Казань. Тариф будет находиться на уровне около трех тысяч рублей. В рамках программы лояльности пользователи смогут получить скидку в 15 процентов.

Ранее после предложения о повышении стоимости проезда в Минтрансе заявили, что нововведение не относится ко всем трассам, а окончательное решение остается за собственником дороги. При этом мера не будет действовать автоматически для всех платных дорог, даже если проект постановления одобрят.

Нина Ташевская
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