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22-летний нидерландский мотогонщик умер после аварии на соревнованиях

22-летний нидерландский мотогонщик Виктор Стиман скончался после аварии на соревнованиях

Фото: Ondrej Hajek / Globallookpress.com

Нидерландский мотогонщик Виктор Стиман умер после аварии на соревнованиях FIM Supersport 300. Об этом сообщается на сайте турнира.

22-летний Стиман попал в аварию 8 октября во время гонки, проходившей в португальском городе Портиман. Из-за столкновения нескольких спортсменов соревнования были остановлены. Стиман на вертолете был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

В течение сезона на FIM Supersport 300 Стиман отметился четырьмя победами, пятью подиумами и тремя поул-позициями. Он набрал 12 очков в 14 гонках и имел возможность стать чемпионом мира.

30 сентября колумбийский боксер Луис Киньонес умер от травм, полученных во время поединка. 25-летнему спортсмену стало плохо в ходе боя с соотечественником Хосе Муньосом. Его увезли в больницу, где провели операцию по удалению тромба из артерии головного мозга. После этого боксера ввели в кому, а через пять дней брат Киньонеса сообщил о его смерти.

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Дарья Коршунова
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