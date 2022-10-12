Олимпийский чемпион назвал шантажом призыв главы МОК к российским спортсменам

Олимпийский чемпион Саитов назвал шантажом условия МОК по допуску российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к международным турнирам. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен назвал шантажом призыв главы МОК Томаса Баха к российским спортсменам. «Станьте предателями, тогда мы вас допустим. Все это, на мой взгляд, делается для того, чтобы создать некое ощущение в мире, что мы плохие», — заявил он.

30 сентября Бах высказался об участии российских спортсменов в международных стартах. По его мнению, те, кто дистанцировался от ситуации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии приезжать на турниры по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.