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16:41, 12 октября 2022Бывший СССР

На Украине объяснили отставку главы Нацбанка

Депутат ВР Железняк заявил, что глава Нацбанка Украины уволился из-за конфликта с Минфином

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Верховной Рады (ВР) Ярослав Железняк объяснил, почему глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко уволился. Слова депутата приводит издание «Фокус».

«У главы Нацбанка был публичный конфликт с министром финансов Украины. Конечно, у Нацбанка и минфина есть естественный конфликт интересов, минфину нужно финансировать госбюджет и развивать экономику, а задача Нацбанка — удержать инфляцию. Но периодически возникавшие между ведомствами противоречия часто выливались в публичное пространство, что создавало напряжение в системе власти», — заявил парламентарий.

По его словам, причина отставки экс-главы Нацбанка также может быть связана с подозрениями специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) и национального антикоррупционного бюро Украины. Железняк отметил, что дело в отношении Шевченко могло затруднить переговоры с партнерами страны.

Ранее сообщалось, что бывший глава Нацбанка покинул Украину несколько недель назад.. При этом дата его возвращения неизвестна.

4 октября Шевченко подал в отставку, объяснив свое решение состоянием здоровья. Тем не менее среди причин его ухода также указывают на конфликт с офисом президента страны Владимира Зеленского.

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Алевтина Запольская
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