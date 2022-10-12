Российские следователи дадут оценку обстрелам Донецка и Белгородской области

Следователи СК РФ дадут оценку обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ

Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку Донецка и Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в Кировском районе Донецка получила ранение женщина. В Шебекинском районе Белгородской области из-за удара по электроподстанции начались перебои с электроэнергией, а при обстреле Белгородского района повреждены цистерны неработающего сельскохозяйственного предприятия.

«Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего в рамках расследования уголовных дел», — заявили в ведомстве.

Ранее, 11 октября, ВСУ обстреляли электроподстанцию в селе Шебекино Белгородской области. Президент России Владимир Путин предостерегал Украину от совершения новых ударов по территории страны и предупреждал о соразмерном ответном ударе.

