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21:34, 12 октября 2022Среда обитания

Спросу на новостройки в Москве предрекли снижение

«Рентавед»: спрос на новостройки может снизиться на 50-60 процентов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

В Москве в течение одного-двух месяцев предрекли значительное снижение спроса на новые квартиры — количество обращений со стороны клиентов, а затем и сделок с такой недвижимостью может сократиться на 50-60 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании «Рентавед».

По словам специалистов, причинами утраты интереса к столичным новостройкам могут стать ужесточение требований к ипотеке с низкими ставками от застройщиков, а также частичная мобилизация в России. Они добавили, что в августе 2022 года спрос на новые квартиры вернулся к показателям 2021 года, однако в сентябре ситуация резко изменилась.

Руководитель компании «Рентавед» Руслан Сухий предрек, что возможный запрет субсидированной ипотеки от застройщиков может негативно повлиять на активность на рынке недвижимости, так как за последние два месяца на такой вид кредитования пришлось 35-40 процентов от всех сделок на первичном рынке. Он предположил, что в таком случае спрос может упасть на треть.

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Кроме того, через неделю после начала мобилизации аналитики отметили снижение на 20-25 процентов количества звонков и просмотров объявлений, связанных с покупкой новых квартир в Москве. По мнению эксперта, часть москвичей решила занять выжидательную позицию на рынке и отложить приобретение жилья на потом. Наконец, часть банков, по его словам, ужесточила требования по отношению к потенциальным ипотечникам.

«Сочетание данных факторов непременно негативно отразится на уровне спроса на новые квартиры. Если мы не увидим новых мер поддержки отрасли, а застройщики не начнут массово предлагать разнообразные скидки, акции и другие инструменты стимулирования продаж, тогда можно ожидать снижения спроса на новостройки сразу на 50-60 процентов», — заявил Сухий.

В октябре в докладе Центрального банка спрогнозировали замедление выдачи ипотеки на фоне общей неопределенности. В ЦБ связывают замедление выдачи ипотеки со снижением спроса на жилую недвижимость и более осторожным подходом граждан к инвестированию средств, а банков — к выбору заемщиков.

Полина Кислицына
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