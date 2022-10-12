Отмененную игру S.T.A.L.K.E.R. выложили в сеть

Отмененную в 2011 году браузерную игру S.T.A.L.K.E.R.: Online выложили в сеть

Энтузиасты выложили в сеть невышедшую игру серии S.T.A.L.K.E.R., предназначенную для браузеров. Об этом сообщается в паблике «ВКонтакте» «Вестник "Того Самого Сталкера"».

По словам авторов, у них оказался рабочий билд S.T.A.L.K.E.R.: Online — браузерной игры на движке GSC Game World на основе Adobe Flash. В представленном архиве есть как оригинальная сборка, так и несколько патчей. В публикации говорится, что для запуска игры нужно скачать из интернета старую версию mySQL и настроить flash-плеер, чтобы он работал в браузере.

Разработка S.T.A.L.K.E.R.: Online началась в декабре 2009 года, анонс состоялся в декабре 2010 года, выход был намечен на 2011 год. Однако разработчики отменили релиз. По словам энтузиастов, в случае выхода игра могла быть доступна в социальных сетях — например, во «ВКонтакте» — и браузере Mozilla Firefox.

Подписчики сообщества положительно оценили слив S.T.A.L.K.E.R.: Online. «Очень напомнило Alien Shooter», «Выглядит как нечто между Fallout и Alien Shooter. Надо будет попробовать сыграть, хоть поглядим, насколько интересно вышло», — прокомментировали они появление игры.

В начале августа пользователи соцсетей заметили, что в сети оказалась сборка консольной версии S.T.A.L.K.E.R. Представители GSC Game World отказались высказываться по теме, отметив, что «не комментируют слухи».