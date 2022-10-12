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18:31, 12 октября 2022Спорт

Тихонов оскорбил шведских лыжниц после критики в адрес россиян

Тихонов назвал шведских лыжниц, раскритиковавших участие россиян в турнирах, бестолковыми

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оскорбил шведских лыжниц, выступивших с критикой возможного участия россиян в международных соревнованиях. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тихонов назвал шведских спортсменок бестолковыми. «Пусть соревнуются у себя в Швеции. И не лезут в политику!» — заявил он.

26 сентября чемпионка мира Фрида Карлссон заявила, что не поддерживает допуск российских спортсменов к турнирам. Серебряный призер Олимпийских игр Эбба Андерссон подчеркнула, что хочет соревноваться с лучшими лыжниками, однако в данной ситуации сборной Швеции необходимо сказать «нет».

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Анастасия Борисова
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