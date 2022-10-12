Тихонов оскорбил шведских лыжниц после критики в адрес россиян

Тихонов назвал шведских лыжниц, раскритиковавших участие россиян в турнирах, бестолковыми

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оскорбил шведских лыжниц, выступивших с критикой возможного участия россиян в международных соревнованиях. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тихонов назвал шведских спортсменок бестолковыми. «Пусть соревнуются у себя в Швеции. И не лезут в политику!» — заявил он.

26 сентября чемпионка мира Фрида Карлссон заявила, что не поддерживает допуск российских спортсменов к турнирам. Серебряный призер Олимпийских игр Эбба Андерссон подчеркнула, что хочет соревноваться с лучшими лыжниками, однако в данной ситуации сборной Швеции необходимо сказать «нет».

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

