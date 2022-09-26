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Спорт

Шведские лыжники высказались о возвращении россиян на международные турниры

Шведские лыжники выступили против возвращения россиян на международные турниры
Вильям Поромаа

Вильям Поромаа. Фото: Lehtikuva / Reuters

Шведские лыжники высказались о возвращении россиян на международные турниры. Их слова приводит Expressen.

Вильям Поромаа назвал возможное решение неприятным и отказался выступать с россиянами на Кубке мира. Чемпионка мира Фрида Карлссон также отметила, что не поддерживает допуск российских спортсменов. Серебряный призер Олимпийских игр Эбба Андерссон подчеркнула, что хочет соревноваться с лучшими лыжниками, однако в данной ситуации сборной Швеции необходимо сказать «нет».

22 сентября в Международной федерации лыжного спорта (FIS) намекнули на возможное возвращение на турниры россиян, отстраненных от выступлений на международных соревнованиях в марте. Они подчеркнули, что речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Анастасия Борисова
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