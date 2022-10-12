Иранская актриса снялась топлес в знак поддержки протестов в стране

Актриса Эльнааз Норузи снялась топлес, поддержав протесты в Иране из-за гибели Махсы Амини

Иранская актриса Эльнааз Норузи снялась топлес в знак поддержки протестов в стране, начавшихся после гибели избитой полицией за «неправильное» ношение хиджаба 22-летней Махсы Амини. Пост на эту тему она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

30-летняя звезда Netflix поделилась видео, в котором она запечатлена в черных бурке с прорезью для глаз и парандже, полностью закрывающей ее тело. На последующих кадрах знаменитость постепенно снимает мусульманскую одежду, демонстрируя рубашку и джинсы, а в конце ролика позирует в трусах и без бюстгальтера, прикрывая оголенную грудь руками.

«Если это твой выбор — то все в порядке! Мое тело — мой выбор», — сопроводила Норузи размещенное в социальной сети видео. В то же время в описании она подчеркнула, что таким образом пропагандирует не наготу, а свободу выбора каждой женщины. При этом на данный момент публикация удалена из аккаунта телезвезды.

Ранее в октябре французские знаменитости отрезали волосы на камеру в знак поддержки антиправительственных демонстраций в Иране, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини. Среди них — актрисы Жюльет Бинош, Шарлотта Рэмплинг, Марион Котийяр и Шарлотта Генсбур. Кроме того, шведский член Европарламента Абир Аль-Сахлани также намеренно лишилась волос во время выступления в парламенте в Страсбурге, Франция.

В сентябре Махсу Амини в Тегеране задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока брат ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая отправила ее в больницу. Через несколько дней она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Вскоре после произошедшего в Иране начались протесты. Возмущение местных жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем. Однако, по утверждению правозащитников, в момент госпитализации у Амини шла кровь из ушей и был сломан череп, что указывало на избиение.