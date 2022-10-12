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16:44, 12 октября 2022Спорт

Отношение к бойцам в UFC описали фразой «это почти рабство»

Бывший чемпион UFC Мир описал отношение к бойцам в промоушене фразой «это почти рабство»

Кадр: Flex Lewis / YouTube

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнк Мир высказался об отношении к спортсменам со стороны владельцев промоушена. Мнением он поделился в ходе подкаста Intellectual Combat, запись которого доступна на YouTube.

«Это почти рабство. Ты можешь 18 месяцев сидеть без боев, и тебе даже не разрешат выступать в другой организации. То есть ты не сможешь зарабатывать деньги, кормить жену и детей», — описал ситуацию Мир, который также является главой United Fight League. Он подчеркнул, что это неправильно.

Ранее американский боец смешанного стиля (MMA) Шейн Бургос рассказал о финансовых условиях в UFC. Спортсмен заявил, что решил уйти в промоушен PFL, потому что контракт с UFC менее выгодный.

В мае американский боец Тони Фергюсон пожаловался на маленький гонорар за поединки в UFC. По его мнению, глава промоушена Дэйна Уайт недоплачивает спортсменам. «Я хочу пойти и сделать пару вещей, но у меня есть этот парень прямо здесь, действующий как наркоторговец, говоря мне, что я не могу сделать это. Я хочу зарабатывать больше денег для своей семьи», — заявил Фергюсон.

Дарья Коршунова
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