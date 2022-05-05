Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Новак Джокович
2:0
Завершен
Энди Маррей
Мадрид (м)
Флорида Пантерз
Завтра
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Колорадо Эвеланш
Завтра
04:30 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 2-й матч
Калгари Флэймз
Завтра
05:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 2-й матч
Спорт

Боец UFC пожаловался на маленький гонорар за поединки в промоушене

Американец Тони Фергюсон заявил, что глава UFC Дэйна Уайт недоплачивает бойцам за поединки

Фото: Troy Taormina-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон пожаловался на маленький гонорар за поединки в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова передает MMA Junkie.

По его мнению, глава UFC Дэйна Уайт недоплачивает бойцам за поединки. «Я хочу пойти и сделать пару вещей, но у меня есть этот парень прямо здесь, действующий как наркоторговец, говоря мне, что я не могу сделать это. Я хочу зарабатывать больше денег для своей семьи», — заявил Фергюсон.

Всего на счету Фергюсона 25 побед при шести поражениях в ММА. Последний поединок в UFC он провел в мае 2021 года против Бенеила Дариуша. Фергюсон уступил ему единогласным решением судей.

Ранее камерунский и французский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну посетовал на условия контракта с UFC. 35-летний тяжеловес признался , что соглашение с промоушеном его не устраивает. «Дело не только в деньгах. Они имеют значение, но есть пункты в контракте, с которыми я не согласен», — отметил Нганну. «Я не чувствую, что все честно. Что я свободен. Что со мной хорошо обращаются. Грустно, что приходится о таком говорить», — добавил он.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
«Газпром» нашел применение «Северному потоку-2»
Семак оценил отстранение российских команд от международных турниров
Российские военные захватили украинский Т-64 с редкими пулями
Володин сравнил украинских боевиков на «Азовстали» с типичными террористами
В Подмосковье у бизнесмена украли яхту за 10 миллионов рублей
Губернатор приграничного региона описал ущерб от обстрела Украиной
Россияне массово пересели с самолетов на поезда
Лукашенко посоветовал Западу спать спокойно
Минобороны сообщило об уничтожении более 600 бойцов ВСУ
Вучич рассказал о будущем Сербии и отношениях Белграда и Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.