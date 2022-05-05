Боец UFC пожаловался на маленький гонорар за поединки в промоушене

Американец Тони Фергюсон заявил, что глава UFC Дэйна Уайт недоплачивает бойцам за поединки

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон пожаловался на маленький гонорар за поединки в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова передает MMA Junkie.

По его мнению, глава UFC Дэйна Уайт недоплачивает бойцам за поединки. «Я хочу пойти и сделать пару вещей, но у меня есть этот парень прямо здесь, действующий как наркоторговец, говоря мне, что я не могу сделать это. Я хочу зарабатывать больше денег для своей семьи», — заявил Фергюсон.

Всего на счету Фергюсона 25 побед при шести поражениях в ММА. Последний поединок в UFC он провел в мае 2021 года против Бенеила Дариуша. Фергюсон уступил ему единогласным решением судей.

Ранее камерунский и французский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну посетовал на условия контракта с UFC. 35-летний тяжеловес признался , что соглашение с промоушеном его не устраивает. «Дело не только в деньгах. Они имеют значение, но есть пункты в контракте, с которыми я не согласен», — отметил Нганну. «Я не чувствую, что все честно. Что я свободен. Что со мной хорошо обращаются. Грустно, что приходится о таком говорить», — добавил он.