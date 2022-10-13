В США захотели ускорить покупку новых БТР из-за Украины

The Drive: армия США захотела ускорить покупку новых БТР из-за поставок техники Украине

Американские военные захотели ускорить процесс покупки новых бронетранспортеров (БТР) Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) компании BAE Systems. Новые машины заменят поставленную Украине технику, пишет The Drive.

По словам генерал-майора армии США Гленна Дина, военные получили 130 бронетранспортеров из планируемых 2900. Он отметил, что план на 2023 финансовый год с дополнительным финансированием предполагает выпуск 197 машин. «Хотя сейчас мы говорим с BAE о цифрах выше этого», — уточнил Дин.

Отмечается, что речь идет о дополнительном финансировании, которое Конгресс США одобрил в этом году. Эти средства помогут американским военным восполнить запасы оружия и техники, которую передали Украине. США отправили около 200 бронетранспортеров M113, которые эксплуатируют с 1960 года.

В сентябре Минобороны России показало видео боя российского БТР-82А с M113 американского производства на Украине. M113 был поражен огнем пушки калибра 30 миллиметров.

В июле на Украине заметили поставленные Данией БТР M113G4DK. Киев получил 54 бронетранспортера с новыми двигателями и дополнительной защитой.