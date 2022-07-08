На Украине заметили датские бронетранспортеры

На Украине заметили датские БТР M113G4DK с дополнительной защитой

Дания поставила Украине бронетранспортеры (БТР) американского производства M113G4DK с дополнительной защитой. Очевидцы заметили M113G4DK у украинских военных, сообщает 19FortyFive со ссылкой на Ukraine Weapons Tracker.

Отмечается, что машина получила комплект дополнительной защиты и крупнокалиберный пулемет Browning M2. Также БТР оснастили новыми двигателями. Дания передала Украине 54 бронетранспортера M113G3DK и M113G4DK.

Издание напоминает, что в июне Швейцария наложила вето на поставку колесных машин Piranha III, поэтому Украине поставили M113.

M113G3DK получил дизельный двигатель мощностью 300 лошадиных сил с трансмиссией ZF LSG 1000 и усиленную подвеску, которая позволяет устанавливать дополнительную защиту URDAN. Также машину оснастили улучшенной системой управления. В 2011 году представили M113G4DK с дополнительной защитой днища, новыми гусеницами и сиденьями.

В мае стало известно, что Украина получила боевые машины пехоты (БМП) YPR-765, которые построены на базе бронетранспортера M113.

В том же месяце Пентагон показал на видео M113, которые готовили к отправке на Украину на армейской базе в штате Джорджия.

Синдром отмены: Россия



