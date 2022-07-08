Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

На Украине заметили датские бронетранспортеры

На Украине заметили датские БТР M113G4DK с дополнительной защитой
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Дания поставила Украине бронетранспортеры (БТР) американского производства M113G4DK с дополнительной защитой. Очевидцы заметили M113G4DK у украинских военных, сообщает 19FortyFive со ссылкой на Ukraine Weapons Tracker.

Отмечается, что машина получила комплект дополнительной защиты и крупнокалиберный пулемет Browning M2. Также БТР оснастили новыми двигателями. Дания передала Украине 54 бронетранспортера M113G3DK и M113G4DK.

Издание напоминает, что в июне Швейцария наложила вето на поставку колесных машин Piranha III, поэтому Украине поставили M113.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

M113G3DK получил дизельный двигатель мощностью 300 лошадиных сил с трансмиссией ZF LSG 1000 и усиленную подвеску, которая позволяет устанавливать дополнительную защиту URDAN. Также машину оснастили улучшенной системой управления. В 2011 году представили M113G4DK с дополнительной защитой днища, новыми гусеницами и сиденьями.

В мае стало известно, что Украина получила боевые машины пехоты (БМП) YPR-765, которые построены на базе бронетранспортера M113.

В том же месяце Пентагон показал на видео M113, которые готовили к отправке на Украину на армейской базе в штате Джорджия.

Синдром отмены: Россия


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на убийство Синдзо Абэ
Экс-посол России в Японии рассказал о влиянии Абэ на отношения стран
Российская стилистка назвала комбинезон свадебным трендом лета 2022 года
Россиянин получил восемь лет колонии за убийство сожительницы в общежитии
В Британии увидели угрозу экологии после отставки Джонсона
Россияне бросили трехлетнюю дочь в запертой машине в 30-градусную жару
Регина Тодоренко двумя словами описала свою беременность
В доме стрелявшего в Абэ нашли взрывчатку
Минтруд предупредил россиян о сокращении рождаемости
В Кремле объяснили слова Путина о потенциале российской армии на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.