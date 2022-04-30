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Пентагон показал готовые к отправке на Украину бронетранспортеры M113

Пентагон показал на видео бронетранспортеры M113, которые отправят на Украину.

Пентагон показал на видео бронетранспортеры M113, которые военные США собираются передать Украине. Кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

На видео, снятом на армейской базе в штате Джорджия, военнослужащие сухопутных сил США готовят технику к отправке на Украину, размещая БТР на автотранспортерах. Как отмечает агентство, в пакет помощи Украине входят 200 бронетранспортеров M113. На вооружении США и их союзников они состоят с 1960-х годов.

28 апреля президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов для новой помощи Украине. Из всей суммы пакета США планируют выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы.

Марина Совина
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Пентагон показал готовые к отправке на Украину бронетранспортеры M113
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