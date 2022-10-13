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19:58, 13 октября 2022Экономика

Некоторых россиян предупредили о снижении пенсионных баллов

Счетная палата предупредила о сокращении пенсионных баллов у части россиян в 2023 году

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

На фоне резкого увеличения базы исчисления страховых взносов с 2023 года у некоторых россиян произойдет сокращение пенсионных прав. Об этом предупредил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, его слова приводит РБК.

Аудитор пояснил, что в будущем году размер базы по страховым взносам в Пенсионный фонд увеличится на 22,5 процента с нынешних 1,565 миллиона рублей. То есть размер базы определен исходя из прогнозной среднемесячной зарплаты в России и коэффициента 2,3. «Применение повышающего коэффициента для граждан, у которых зарплата вырастет меньше, чем база, или будет равна среднемесячной зарплате в стране, приведет к уменьшению формируемых ими пенсионных прав на 11,3 процента», — указал представитель Счетной палаты.

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Россия перешла на балльную систему расчета пенсий в 2015 году. По ней каждый год трудовой деятельности оценивается в пенсионных баллах, а их количество зависит от ежегодных сумм отчислений страховых взносов с зарплаты. С 2021-го за год можно получить максимально 10 баллов, но нужно, чтобы годовая зарплата была равна предельной базе или выше нее. Грубо говоря, чтобы пенсионные баллы в новом году не оказались ниже, чем в предыдущем, зарплата россиянина должна расти хотя бы на тот же процент, на который растет база.

Недавний опрос сервиса «Работа.ру» и СберНПФ показал, что почти половина россиян считают, что на пенсии им будет достаточно ежемесячного дохода в размере 50-100 тысяч рублей. Еще 18 процентов россиян ответили, что считают комфортным доходом на пенсии 100-150 тысяч рублей в месяц. Немного меньше респондентов (15 процентов) смогут прожить на сумму в 50 тысяч, а 10 процентов — на 150-200 тысяч рублей.

Результаты исследования, проведенного банком «Открытие» и «Росгосстрах жизнь», показали, что большинство россиян (63 процента) хотели бы продолжать работать на пенсии, если будет такая возможность и позволит здоровье, а 29 процентов не желают трудиться после выхода на пенсию.

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Платон Щукин
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