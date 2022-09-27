Большинство россиян признались в желании работать на пенсии

Опрос: 63 процента россиян хотели бы продолжать работать на пенсии

Большинство россиян (63 процента) хотели бы продолжать работать на пенсии, если будет такая возможность и позволит здоровье, а 29 процентов не желают трудиться после выхода на пенсию, говорится в опросе, проведенном банком «Открытие» и «Росгосстрах жизнь», передает ТАСС.

Больше всего желающих работать в почтенном возрасте среди жителей Северного Кавказа (72 процента), меньше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (57 процентов). Около 29 процентов признались, что категорически не желают продолжать работать на пенсии. Находятся там и продолжают работать 5 процентов опрошенных, уже на пенсии и не работают 3 процента.

Около 45 процентов не имеют возможности дополнительно копить на пенсию, на Северном Кавказе эта доля оказалась 53 процента, на Дальнем Востоке — 37 процентов. Около 7 процентов считают достаточной пенсию около 15-30 тысяч рублей в месяц. Около 43 процентов назвали цифру в 30-50 тысяч рублей в месяц, а 31 процент — 50-80 тысяч.

Порядка 14 процентов считают достаточным для поддержания комфортного уровня жизни на пенсии размер самостоятельных накоплений не менее 500 тысяч рублей, 21 процент — не менее 1 миллиона рублей, 17 процентов — 1-3 миллиона, 18 процентов — 3-5 миллионов. При этом 29 процентов уверены, что для нормальной жизни на пенсии надо накопить более 5 миллионов рублей.

Согласно другому опросу, почти половина россиян считают, что на пенсии им будет достаточно ежемесячного дохода в размере 50–100 тысяч рублей.