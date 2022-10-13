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07:34, 13 октября 2022Бывший СССР

Стало известно об ударах по объектам критической инфраструктуры под Киевом

Офис Зеленского заявил об ударах по объектам критической инфраструктуры в Киевской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Под ударами в Киевской области оказались объекты критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

По его словам, соответствующие службы уже работают над ликвидацией обстрелов. Он также призвал граждан не пренебрегать своей безопасностью и во время воздушных тревог находиться в укрытиях.

Ранее 13 октября сообщалось о воздушной тревоге, объявленной в украинской столице и Киевской области.

11 октября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России наносят удары по критической инфраструктуре Украины высокоточным оружием большой дальности.

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Марина Совина
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