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05:54, 13 октября 2022Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yaroslav Debelyi / Reuters

В Киеве и Киевской области в четверг утром зазвучали сирены воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщает администрация украинской столицы.

Горожан призвали срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

11 октября на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о ракетных ударах в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях, а также трех городах — Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли серию новых ударов по критической инфраструктуре Украины высокоточным оружием большой дальности.

Марина Совина
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