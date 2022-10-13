В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области в четверг утром зазвучали сирены воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщает администрация украинской столицы.

Горожан призвали срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

11 октября на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о ракетных ударах в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях, а также трех городах — Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли серию новых ударов по критической инфраструктуре Украины высокоточным оружием большой дальности.