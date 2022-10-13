Появились кадры поврежденной после попадания части ракеты многоэтажки Белгорода

Белгородский губернатор показал кадры разрушений после попадания части ракеты в дом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фотографии разрушений после того, как часть ракеты попала в жилой дом в Белгороде. Их он разместил в своем Telegram-канале.

На кадрах видны куски бетонных плит, которые, судя по фотографиям, отвалились в результате попадания части снаряда в верхнюю часть дома. На самом здании фасад местами поврежден.

Гладков сообщил, что после случившегося выявлены серьезные повреждения у технического этажа здания, но не критические для всего строения.

Украина обстреляла Белгород 13 октября. Гладков сообщил о повреждении жилого дома, также неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. В городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). После атаки на Белгород власти заявили об отсутствии пострадавших.