Появились кадры поврежденной после попадания части ракеты многоэтажки Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фотографии разрушений после того, как часть ракеты попала в жилой дом в Белгороде. Их он разместил в своем Telegram-канале.
На кадрах видны куски бетонных плит, которые, судя по фотографиям, отвалились в результате попадания части снаряда в верхнюю часть дома. На самом здании фасад местами поврежден.
Гладков сообщил, что после случившегося выявлены серьезные повреждения у технического этажа здания, но не критические для всего строения.
Украина обстреляла Белгород 13 октября. Гладков сообщил о повреждении жилого дома, также неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. В городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). После атаки на Белгород власти заявили об отсутствии пострадавших.