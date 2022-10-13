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14:11, 13 октября 2022Россия

Появились кадры разрушений на крыше дома в Белгороде после обстрела ВСУ

Baza опубликовала фотографии крыши дома в Белгороде, в который попали осколки снаряда

Кадр: Telegram-канал «Baza»

В сети появились кадры разрушений на крыше жилой многоэтажки, в которую попали части снаряда после обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Фотографии опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что по крыше разбросаны кирпичи. Кроме того, был поврежден рубероид.

О том, что Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород, стало известно 13 октября. Сообщалось о восьми взрывах в небе над городом из-за работы российских средств противовоздушной обороны. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела был поврежден жилой дом на улице Губкина. Кроме того, территорию находящегося поблизости лицея №32 упала неразорвавшаяся часть снаряда. Информация о пострадавших пока не поступала.

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Очевидцы сняли на видео первые секунды после падения части ракеты на жилую многоэтажку. На кадрах видны клубы пыли. Оператор призывает детей скорее укрыться в безопасном месте.

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Константин Лысяков
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