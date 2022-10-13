Министр спорта оценил вероятность участия России в Олимпиаде-2024

Министр спорта Олег Матыцин выразил надежду на допуск России к Олимпиаде-2024

Министр спорта России Олег Матыцин оценил вероятность участия страны в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Матыцин выразил надежду на допуск российских и белорусских спортсменов. Он выступил против политизации спорта, посчитав, что она порождает кризис всего олимпийского движения. Министр напомнил, что ряд международных федераций допустили россиян к соревнованиям.

30 сентября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Бах высказался об участии российских спортсменов в международных стартах. По его мнению, те, кто дистанцировался от ситуации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии приезжать на турниры по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже. Они пройдут с 26 июля по 11 августа.