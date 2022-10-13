Первый в мире космический турист купил билеты на полет вокруг Луны

Первый в мире космический турист Тито купил билеты на полет SpaceX вокруг Луны

Деннис Тито, который является первым в мире космическим туристом, купил билеты на полет вокруг Луны. Об этом сообщает «Интерфакс» в Telegram.

82-летний Тито вместе с женой Акико купил два места на будущий рейс космического корабля SpaceX, который облетит естественный спутник Земли. Тито отметил, что сроки полета не уточняются и корабль вряд ли отправится к Луне в ближайшем будущем.

Космический турист совершил первый полет в апреле 2001 года. Тито летал на Международную космическую станцию на борту российского корабля «Союз ТМА-32». Полет обошелся в 20 миллионов долларов.

В июле во входящей в «Роскосмос» организации «Агат» сообщили, что отправлять людей на околоземную орбиту выгоднее на российском космическом корабле «Союз МС», чем на американских Crew Dragon или Starliner. Цена запуска Starliner составляет 345 миллионов долларов.