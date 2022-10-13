Тренер Нурмагомедова высказался о будущем бойца в новой роли

Хавьер Мендес заявил, что Хабиб Нурмагомедов станет величайшим тренером всех времен

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о будущем экс-бойца в новой роли. Его слова приводит SportsKeeda.

«Хабиб идет по стопам своего отца. По моему мнению, он на пути к статусу величайшего тренера всех времен», — заявил Мендес. Он добавил, что, даже будучи действующим спортсменом, Нурмагомедов обучал молодых бойцов. В частности, он участвует в подготовке россиянина Ислама Махачева к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что хочет вновь увидеть чемпионский пояс UFC на родине — в Дагестане. Он подчеркнул, что не станет возобновлять спортивную карьеру, но ждет побед от Махачева. «Ислам должен забрать чемпионский пояс. В конце следующего года он это сделает», — предположил бывший боец.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.