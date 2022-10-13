Россияне оказались в списке уклонистов из-за подделанных в военкомате подписей

Baza: двое россиян оказались в списке уклонистов из-за подписей, подделанных в военкомате

Двое россиян, работающих на стратегическом объекте в Карачаево-Черкесии, оказались в списке уклонистов из-за подписей, подделанных в дагестанском военкомате. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По информации издания, инспектор военно-учетного стола в Унцукульском районе республики решил расписаться за двух резервистов, прикрепленных к его военкомату. После этого за мужчинами пришли как за уклонистами, но они заявили, что не расписывались в повестках.

В ходе расследования полиция выявила причастность инспектора, которому, как утверждает Baza, готовят обвинение в подделке документов.

Ранее на портале «Объясняем.рф» рассказали, что повестка должна быть вручена лично в руки, в ней должны быть прописаны время, дата и место явки. Необходимо, чтобы документ был оформлен заблаговременно, подписан военным комиссаром и заверен печатью военкомата.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать 300 тысяч резервистов.