В США задумались об эффективности потолка цен на российскую нефть

Bloomberg заявило об опасениях США по поводу эффективности потолка цен на нефть из России

Часть чиновников в администрации президента США задумывается над тем, будет ли решение о введении потолка цен на российскую нефть достаточно эффективным, пишет Bloomberg.

Сейчас введение ограничений на цены рассматривается как основной сценарий, который должен помочь сократить доходы России от экспорта нефти, ударив по ее возможности финансировать военные действия. Однако после решения ОПЕК+ по поводу сокращения добычи в Вашингтоне начинают возникать опасения относительно последствий введения новых ограничений.

Часть чиновников обеспокоена тем, что меры по снижению добычи вызвали волатильность на рынках, по их мнению, существует опасность роста цен на нефть. В период с начала военной операции ее стоимость существенно колебалась, сначала взлетев до 140 долларов за баррель, а позднее снизившись. 13 октября фьючерсы на Brent торгуются вокруг отметки в 93 доллара за баррель.

Решение о сокращении добычи было принято 5 октября и поддержало котировки на некоторое время. Однако на фоне экономического кризиса и рецессии, с которой рискуют столкнуться крупные экономики, существуют и сценарии дальнейшего падения стоимости: эксперты инвестиционного банка RBC Capital Markets не исключают, что к середине 2023 года цены могут опуститься ниже 65 долларов за баррель.

По данным российского Минфина, в сентябре цены на российскую нефть Urals сложились на уровне 68,25 доллара за баррель. В месячном выражении нефть подешевела на 8,7 процента. По данным Международного энергетического агентства, доходы от экспорта в прошлом месяце сократились на 3,2 миллиарда долларов, до 15,3 миллиарда. Зимой вступит в силу эмбарго на закупки российской нефти Евросоюзом, за исключением трубопроводных поставок.