В России допустили нефтяные санкции против других стран ОПЕК+

Глава «Газпром нефти» спрогнозировал введение потолка цен на нефть в других странах ОПЕК+

Введение потолка цен на нефть может распространиться на топливо не только из России, но и из других стран, считает глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Его слова приводит ТАСС.

«Первый шаг — введение потолка — может распространяться на нашу нефть, которая добывается в России. Но, в принципе, следующий шаг просчитывается и прогнозируется: такой потолок может применяться и к той нефти, которую добывают в странах ОПЕК+», — заявил о возможном расширении санкций он.

Дюков также допустил, что потолок цен могут применить в отношении сельскохозяйственной продукции, стали и минеральных удобрений. «Это, безусловно, подрывает рыночные принципы. И страны, и компании, которые занимаются производством и поставкой важных сырьевых продукций на рынки, не заинтересованы в том, чтобы этот инструмент работал», — сказал он.

Евросоюз утвердил введение потолка цен на российскую нефть в рамках восьмого пакета санкций против России 6 октября, в него также вошли персональные ограничения против физических и юридических лиц. Россия неоднократно заявляла, что не будет поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен на сырье.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявил, что приемлемой стоимостью российского топлива станет отметка в 60 долларов за баррель. В то же время власти России удивились названной цене, отметив, что им не понятен механизм расчетов США.