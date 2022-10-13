Негигиеничная выходка авиапассажирки вызвала отвращение у пользователей сети

Негигиеничный поступок авиапассажирки сняли на видео и осудили в сети

Пассажир во время полета снял на камеру негигиеничную выходку попутчицы и поделился кадрами, которые осудили в сети. Видео опубликовал аккаунт @passengershaming, рассказывающий забавные случаи на борту самолета, в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах видно, как неизвестная девушка сидит у прохода и красит ногти на правой ноге, поставленной на кресло. «Педикюр в самолетах категорически запрещен, — подписали пост администраторы аккаунта. — Убедительно просим проводить уходовые процедуры приватно».

Действия авиапассажирки вызвали отвращение у пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией. «Я никогда не смогу понять такого поведения», «Серьезно? Как люди могут быть так невежественны», «На ее удачу, она не сидела рядом со мной. Мерзкий поступок», «Какая гадость», «Да что же не так с некоторыми людьми?», «На это так неприятно смотреть», «Она из джунглей?» — высказались они.

Ранее пассажирка самолета пожаловалась в сети на крупного попутчика, который весь полет пытался занять часть ее кресла. По словам девушки, ее сосед был тучным мужчиной, которому явно было тесно в своем кресле. Туристка пожаловалась, что мужчина весь полет постоянно широко расставлял ноги, прижимался к ней и залезал плечом и рукой на ее часть.