Прижимавшийся к попутчице весь перелет пассажир самолета был обруган в сети

Пользовательница Reddit рассказала, как отгородилась сумкой от крупного соседа в самолете

Пассажирка самолета пожаловалась в сети на крупного попутчика, который весь полет пытался занять часть ее кресла, и рассказала, как поступила в этой ситуации. Историей девушка поделилась на Reddit.

По словам пользовательницы Reddit, ее сосед был крупным мужчиной, которому явно было тесно в своем кресле. Туристка пожаловалась, что мужчина весь полет постоянно широко расставлял ноги, прижимался к ней и залезал плечом и рукой на ее часть. Более того, попутчик заявил ей, что никогда не покупал билет с дополнительным местом для ног, потому что «обычно пассажиры входили в его положение и позволяли ему немного растянуться».

Чтобы не ругаться и не выяснять отношения с соседом, пассажирка решила отгородиться от него своим рюкзаком, поставив сумку между ними. Этот способ эффективно предотвращал попытки мужчины расставить ноги пошире и прижаться к девушке коленями.

Пользователи сети поддержали автора треда, осудив поведение мужчины и назвав его невежественным придурком. «Вы были слишком вежливы с ним, он этого явно не заслуживает», «Настоящее сумасшествие, что вам пришлось строить эту баррикаду», «Он ведет себя так, как будто это нормально нарушать чужие личные границы», — написали они.

В сентябре пассажирка самолета нашла способ оградить попутчиков от плача младенца и вызвала уважение у пользователей сети. Девушка вручила всем специальный набор: «очень заботливую» записку, написанную от лица малыша с извинениями, несколько конфет и беруши.