Мать младенца оградила пассажиров самолета от плача и вызвала уважение в сети

Пользователи Reddit зауважали мать младенца, которая вручила пассажирам беруши и конфеты

Пассажирка самолета нашла способ оградить попутчиков от плача младенца и вызвала уважение у пользователей сети. О случае рассказал один из присутствующих на борту юзеров платформы Reddit.

Пользователь с ником StonesInAGreenhouse поделился фотографией «набора», который он получил от матери грудного ребенка, летевших с ним одним рейсом. Он показал, что ему вручили «очень заботливую» записку, написанную от лица семимесячного Хьюго, несколько конфет и беруши.

«Это мое первое путешествие на самолете! Я могу немного испугаться, или у меня могут заболеть уши. Но я сделаю все возможное, чтобы проспать весь полет!» — говорилось в записке.

Жест пассажирки растрогал пользователей сети. Многие похвалили женщину за проявленную заботу о попутчиках, однако некоторые комментаторы выразили сожаление, что родители вынуждены чувствовать необходимость заранее извиняться за поведение ребенка, и призвали проявлять больше понимания к тем, кто летает с грудными детьми.

«Представьте себе мир, в котором родители не чувствовали бы необходимости подкупать других пассажиров в качестве извинения за то, что их ребенок существует и поэтому иногда может плакать», — упрекнул пассажиров один из комментаторов треда.

Ранее в мае пассажир самолета, заранее купивший себе место с дополнительным пространством для ног, отказался уступить место матери с ребенком и прослыл грубым в сети. Пользователи сети разошлись во мнении: одни назвали мужчину эгоистом, другие — осудили родителей, которые заранее не позаботились о комфортном перелете.