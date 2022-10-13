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16:06, 13 октября 2022Россия

Кремль ответил на слова Зеленского о провокациях России

Песков о словах Зеленского про провокации: Россия не имеет привычки стрелять себе в ногу
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу. Так пресс-секретарь ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о якобы возможных провокациях России на газовой инфраструктуре. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

26 сентября в результате взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли утечки газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией. В свою очередь Федеральное управление уголовной полиции Германии также назвало утечку на газопроводах целенаправленным саботажем.

6 октября служба безопасности Швеции сообщила о завершении расследования на месте утечек на «Северных потоках». Как рассказали в ведомстве, подозрения в грубой диверсии усилились.

10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России сообщил, что Украина пыталась подорвать газопровод «Турецкий поток». По его словам, был совершен целый ряд терактов и попыток подрыва

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Никита Абрамов
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