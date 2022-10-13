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11:26, 13 октября 2022Спорт

Отказ везти травмированного хоккеиста в больницу в российском городе объяснили

Получившего травму хоккеиста Табатадзе не увезли в больницу из-за отказа от госпитализации

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области объяснили отказ везти травмированного хоккеиста молодежной команды «Салавата Юлаева» «Толпар» Дмитрия Табатадзе в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что в течение всего матча с учетом дополнительного времени на арене дежурили медики из частной организации города. Защитник получил травму в середине третьего периода, ему предложили госпитализацию в медцентр для обследования, но представители команды от нее отказались.

«После окончания игры, которая прошла с овертаймом и буллитами, команда приняла решение о госпитализации, однако бригада частной скорой уже приняла другой вызов», — заявили в пресс-службе ведомства.

В организации добавили, что медики предложили передать вызов бригаде государственной службы скорой помощи. Однако представители «Толпара» заверили, что обратятся туда самостоятельно.

12 октября старший тренер команды Владимир Потапов заявил, что скорая помощь отказалась везти хоккеиста на диагностику в Новосибирск, сославшись на закончившееся время оплаты. Инцидент произошел во время матча «Толпара» с «Сибирскими снайперами». Встреча завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 6:5.

Ксения Курашкина
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