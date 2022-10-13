Появились детали отказа врачей везти травмированного хоккеиста в больницу

В «Толпаре» заявили, что не отказывались от госпитализации хоккеиста Дмитрия Табатадзе

Руководитель пресс-службы молодежной команды «Салавата Юлаева» «Толпар» Денис Таипов рассказал о деталях отказа врачей везти травмированного защитника Дмитрия Табатадзе в больницу. Его слова появились на сайте RT.

Таипов заявил, что в клубе не отказывались от госпитализации Табатадзе. Он подчеркнул, что частная скорая помощь, дежурившая на матче, не повезла хоккеиста в травмпункт, сославшись на то, что до окончания их работы осталось 15 минут. Из-за этого врачу «Толпара» пришлось вызвать государственную скорую помощь, на которой они с 17-летним спортсменом поехали в Детскую городскую клиническую больницу.

12 октября старший тренер команды Владимир Потапов рассказал, что скорая помощь отказалась везти хоккеиста на диагностику в Новосибирск. После этого в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области заявили, что команда сама отказалась от госпитализации игрока.

Инцидент произошел во время матча «Толпара» с «Сибирскими снайперами». Встреча завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 6:5.