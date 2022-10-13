Назван безопасный маршрут транзита газа из России
Черное море сейчас является более безопасным маршрутом для транзита газа из России, чем другие. Такое мнение выразил глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что на фоне диверсий на «Северных потоках» многие страны усиливают безопасность своей ключевой инфраструктуры.
«Что касается перспектив, без сомнения, Черное море в настоящее время является более безопасным маршрутом, чем какие-то другие нам известные маршруты», — заявил Миллер в ответ на вопрос о реакции турецких коллег на информацию о попытках диверсии против «Турецкого потока».
Президент России Владимир Путин 12 октября озвучил идею создания в Турции газового хаба с целью переноса объемов поставок, которые ранее шли в Европу по «Северным потокам», на маршруты через Турцию. Предполагается, что новый хаб может стать площадкой и для определения цен на энергоносители.
Россия имеет четыре основных маршрута поставок газа в Европу. Помимо «Турецкого потока» это газопровод «Ямал-Европа» через территорию Польши (поставки по нему полностью остановлены), украинская газотранспортная система (ГТС), возможности которой на фоне конфликта ограничены, и газопровод «Северный поток», где 26 сентября произошли взрывы.