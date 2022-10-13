Назван безопасный маршрут транзита газа из России

Глава «Газпрома» Миллер назвал Черное море более безопасным маршрутом для транзита газа

Черное море сейчас является более безопасным маршрутом для транзита газа из России, чем другие. Такое мнение выразил глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что на фоне диверсий на «Северных потоках» многие страны усиливают безопасность своей ключевой инфраструктуры.

«Что касается перспектив, без сомнения, Черное море в настоящее время является более безопасным маршрутом, чем какие-то другие нам известные маршруты», — заявил Миллер в ответ на вопрос о реакции турецких коллег на информацию о попытках диверсии против «Турецкого потока».

Президент России Владимир Путин 12 октября озвучил идею создания в Турции газового хаба с целью переноса объемов поставок, которые ранее шли в Европу по «Северным потокам», на маршруты через Турцию. Предполагается, что новый хаб может стать площадкой и для определения цен на энергоносители.

Россия имеет четыре основных маршрута поставок газа в Европу. Помимо «Турецкого потока» это газопровод «Ямал-Европа» через территорию Польши (поставки по нему полностью остановлены), украинская газотранспортная система (ГТС), возможности которой на фоне конфликта ограничены, и газопровод «Северный поток», где 26 сентября произошли взрывы.

