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10:09, 13 октября 2022Силовые структуры

Занимавшийся импортозамещением российский бизнесмен задержан за хищения

В Москве главу занимавшейся импортозамещением компании задержали за хищение 280 млн рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве сотрудники ФСБ и МВД задержали 62-летнего бизнесмена Игоря Турунтаева, чья компания «Куранты» должна была заниматься в рамках импортозамещения производством порошковых композиций (фидстоков), используемых, в том числе, в авиакосмической промышленности и производстве стрелкового оружия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его обвиняют в хищении путем мошенничества 280 миллионов рублей, которые были выделены государством в качестве займа на льготных условиях фирме «Куранты» на реализацию проекта импортозамещения.

На допросе Турунтаев признал вину в совершении преступления и выразил готовность сотрудничать со следствием. По версии МВД, занимающегося расследованием уголовного дела, бюджетные средства были выведены на счета нерезидентов, зарегистрированных в Прибалтике. Компания Турунтаева так и не произвела фидстоки.

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Любовь Ширижик
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