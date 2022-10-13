Занимавшийся импортозамещением российский бизнесмен задержан за хищения

В Москве главу занимавшейся импортозамещением компании задержали за хищение 280 млн рублей

В Москве сотрудники ФСБ и МВД задержали 62-летнего бизнесмена Игоря Турунтаева, чья компания «Куранты» должна была заниматься в рамках импортозамещения производством порошковых композиций (фидстоков), используемых, в том числе, в авиакосмической промышленности и производстве стрелкового оружия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его обвиняют в хищении путем мошенничества 280 миллионов рублей, которые были выделены государством в качестве займа на льготных условиях фирме «Куранты» на реализацию проекта импортозамещения.

На допросе Турунтаев признал вину в совершении преступления и выразил готовность сотрудничать со следствием. По версии МВД, занимающегося расследованием уголовного дела, бюджетные средства были выведены на счета нерезидентов, зарегистрированных в Прибалтике. Компания Турунтаева так и не произвела фидстоки.