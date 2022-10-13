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11:48, 13 октября 2022Экономика

Оценено влияние утечки на «Дружбе» на поставки нефти в Европу

«Транснефть»: утечка нефти на «Дружбе» не привела к падению поставок в Польшу и Германию
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Утечка на нефтепроводе «Дружба» не привела к падению поставок нефти из России в Польшу и Германию. Соответствующую оценку влияния инцидента на экспорт в европейские страны дали в «Транснефти», пишет РИА Новости.

По уточнению ТАСС, вице-президент компании Сергей Андронов пояснил, что сейчас сохраняются плановые объемы прокачки по территории Польши. «У нас идет планово в Польшу», — сказал Андронов.

Об инциденте стало известно утром 12 октября. С сообщением выступил оператор польского участка PERN. Утечку зафиксировали на магистрали, по которой нефть поступает в Германию.

Днем 12 октября вице-премьер России Александр Новак объявил, что причина связана с технической неисправностью, которая уже «вроде устранена». Польская сторона не нашла признаков вмешательства третьих лиц.

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Платон Щукин
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