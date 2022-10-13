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19:36, 13 октября 2022Спорт

Глава Международной федерации дзюдо обратился к мировому сообществу из-за России

Глава IJF Визер заявил, что России можно разрешить участвовать в международных турнирах

Фото: Dmitry Lovetsky / AP

Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер обратился к мировому сообществу из-за санкций в отношении российских спортсменов. Его слова приводит Inside the Games.

Визер отказался считать правильным отстранение россиян. «Решение состоит в том, чтобы разрешить им участвовать. Этот мост между мировым сообществом и Россией должен быть восстановлен. С учетом сложности ситуации этот мост может появиться только в спорте», — заявил глава IJF.

21 сентября исполком IJF принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях. Дисквалификация действует до января 2023 года. В федерации заявили, что санкции были приняты для обеспечения безопасности всех спортсменов.

В марте IJF разрешила российским спортсменам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Сборная изначально отказалась выступать за рубежом, объяснив это решение существенно затрудненным доступом в большинство стран и обеспечением безопасности российских спортсменов.

Анастасия Борисова
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